У Запоріжжі чоловік погрожував підірвати "Дніпрогес"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Запоріжжі затримали чоловіка за погрозу підриву “Дніпрогес”. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 4 серпня, о 22:50, до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від чергового Департаменту служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий з погрозами підірвати греблю “Дніпрогес”.
На місце події виїхав наряд патрульних та слідчо-оперативна група відділу поліції. На греблі вони виявили громадянина, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Раніше судимого мешканця Запорізького району, 1990 року народження, затримали. Встановлено, що телефонував порушник з мобільного телефону.
За даним фактом відкрите кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік “замінував” міст і автовокзал, щоб помститись водію автобуса.