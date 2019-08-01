Чоловік "замінував" міст і автовокзал, щоб помститись водію автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Хмельниччині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який “замінував” автомобільний міст і автовокзал. Свої дії засуджений пояснив бажанням помститися водієві рейсового автобуса, який не зупинився на його вимогу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Події мали місце у листопаді 2018 року. Тоді працівники Хмельницького відділення поліції упродовж кількох годин встановили особу чоловіка, який здійснив хибне повідомлення про замінування автомобільного мосту поблизу с. Копистин Хмельницького району та місцевого автовокзалу.
"Мінером" виявився 48-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання і уже багато років перебував у конфлікті із законом. Майже 21 рік свого свідомого життя він провів за ґратами за вчинення крадіжок, незаконне поводження зі зброєю та злочини, пов‘язані з наркотиками. В черговий раз звільнився з місць позбавлення волі лише у квітні 2018 року.
Свої дії затриманий пояснив бажанням помститися водієві рейсового автобуса, який не зупинився на його вимогу.
Крім того, у ході розслідування поліцейські встановили, що чоловік причетний ще й до крадіжки майна міської ритуальної служби. На території кладовища він проник в приміщення підприємства та викрав звідти інвентар на суму майже 5 тис грн.
Наразі суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років та 1 місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві затримали псевдомінера гіпермаркету.