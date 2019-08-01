Чоловік "замінував" міст і автовокзал, щоб помститись водію автобуса

КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Хмельниччині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який “замінував” автомобільний міст і автовокзал. Свої дії засуджений пояснив бажанням помститися водієві рейсового автобуса, який не зупинився на його вимогу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.