В Одессе ищут взрывчатку на ряде объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Сообщение о заминировании зданий поступило сегодня на электронный адрес полиции в 17:03. Для проверки указанного сообщения на места событий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехников, кинологов и спасателей", - говорится в сообщении.
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Напомним, правоохранители задержали жителя Запорожья по подозрению в заминировании Днепрогэса.