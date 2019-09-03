В Одессе ищут взрывчатку на ряде объектов

"Сообщение о заминировании зданий поступило сегодня на электронный адрес полиции в 17:03. Для проверки указанного сообщения на места событий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехников, кинологов и спасателей", - говорится в сообщении.

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Напомним, правоохранители задержали жителя Запорожья по подозрению в заминировании Днепрогэса.