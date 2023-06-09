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В Одесі шириться інформація про нібито зараження води холерою. У міськраді заявляють про фейк

Київ • УНН

 • 596135 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. В Одесі знову почала ширитись інформація про нібито зараження води холерою внаслідок вибуху на Каховській ГЕС. У міській раді Одеси зазначають, що повідомлення фейкові і підстав для паніки немає, передає УНН

В Одесі шириться інформація про нібито зараження води холерою. У міськраді заявляють про фейк

Цитата

"Після підриву Каховської ГЕС соціальними мережами почала розповсюджуватись недостовірна інформація про нібито можливість зараження води холерою. У дописах зазначається, що мити овочі, фрукти та навіть чистити зуби необхідно виключно кипʼяченою водою.

Доводимо до відома споживачів, що підстав для паніки немає. За повідомленнями Центру протидії дезінформації РНБО України фейкові “новини”, які розповсюджують ворожі ресурси, не відповідають дійсності та направлені на дестабілізацію і нагнітання паніки серед населення", - повідомили у міській раді.

Деталі

Також у повідомленні зазначено, що в Одесі джерело водопостачання міста не пов'язане ані з морською водою, ані з водним басейном Дніпра, тому немає навіть потенційної загрози забруднення води внаслідок вибуху на Каховській ГЕС.

"Підрозділи "Інфоксводоканалу" забезпечені необхідними реагентами і продовжують працювати в штатному режимі, дотримуючись всіх технологічних вимог. Використовуючи європейське обладнання та технології очищення води, "Інфоксводоканал" забезпечує ефективне усунення збудників різних кишкових інфекцій, включаючи вірусологічні та бактеріологічні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними міської ради, на кожному етапі водопідготовки проводиться цілодобовий лабораторний контроль понад 55 показників якості води. Співробітники підприємства перевіряють не лише річкову воду на наявність забруднень, але й питну воду у різних частинах міста.

Також державна санітарна служба також проводить паралельний лабораторний контроль. Згідно з останніми дослідженнями, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам щодо питної води.

Доповнення

Каховське водосховище після підриву дамби обміліло вже на 4,7 метра.

Енергоатом повідомив, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС достатній.

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