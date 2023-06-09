В Одессе распространяется информация о якобы заражении воды холерой. В горсовете заявляют о фейке

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"После подрыва Каховской ГЭС социальными сетями начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения воды холерой. В сообщениях отмечается, что мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.

Доводим до сведения потребителей, что оснований для паники нет. По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины фейковые “новости”, которые распространяют враждебные ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения", - сообщили в городском совете.

Детали

Также в сообщении указано, что в Одессе источник водоснабжения города не связан ни с морской водой, ни с водным бассейном Днепра, поэтому нет даже потенциальной угрозы загрязнения воды в результате взрыва на Каховской ГЭС.

"Подразделения "Инфоксводоканала" обеспечены необходимыми реагентами и продолжают работать в штатном режиме, соблюдая все технологические требования. Используя европейское оборудование и технологии очистки воды, "Инфоксводоканал" обеспечивает эффективное устранение возбудителей различных кишечных инфекций, включая вирусологические и бактериологические", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным городского совета, на каждом этапе водоподготовки проводится круглосуточный лабораторный контроль более 55 показателей качества воды. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на наличие загрязнений, но и питьевую воду в разных частях города.

Также государственная санитарная служба проводит параллельный лабораторный контроль. Согласно последним исследованиям, водопроводная вода в Одессе соответствует всем санитарным требованиям к питьевой воде.

Дополнение

Каховское водохранилище после подрыва дамбы обмелело уже на 4,7 метра.

Энергоатом сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС достаточный.