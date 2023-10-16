В Одесі пройшов форум на підтримку бізнесу Півдня України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі відбувся форум «День Бізнес Спільноти: Одеська Виставка Закупівель та Постачальників ООН». Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Мета заходу — підтримати підприємців з південних регіонів країни, аби підвищити обізнаність про систему закупівель ООН та надати можливість українському бізнесу співпрацювати з міжнародними організаціями, інформує Кіпер.
“Наші партнери з ООН у всьому світі щорічно закуповують товари та послуги на суму близько 30 мільярдів доларів США. І українські підприємці мають унікальну можливість реалізовувати свої товари у співпраці з ООН, що, в свою чергу, допомагає розвивати бізнес та створювати нові робочі місця, що так необхідні людям”, — аргументував він.
Кіпер переконаний, що викликам воєнного часу можна протистояти шляхом Об’єднання зусиль.
“Сподіваюсь, що проведення сьогоднішнього заходу стане поштовхом для бізнесу Півдня України у активізації співробітництва з агенціями ООН”, — резюмував він.