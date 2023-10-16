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В Одессе прошел форум в поддержку бизнеса Юга Украины

Киев • УНН

 • 310351 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня, 16 октября, в Одессе состоялся форум «День Бизнес Сообщества: Одесская Выставка Закупок и Поставщиков ООН». Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В Одессе прошел форум в поддержку бизнеса Юга Украины

Детали

Цель мероприятия — поддержать предпринимателей из южных регионов страны, чтобы повысить осведомленность о системе закупок ООН и предоставить возможность украинскому бизнесу сотрудничать с международными организациями, информирует Кипер.

“Наши партнеры из ООН во всем мире ежегодно закупают товары и услуги на сумму около 30 миллиардов долларов США. И украинские предприниматели имеют уникальную возможность реализовывать свои товары в сотрудничестве с ООН, что, в свою очередь, помогает развивать бизнес и создавать новые рабочие места, которые так необходимы людям”, — аргументировал он.

Кипер убежден, что вызовам военного времени можно противостоять путем объединения усилий.

“Надеюсь, что проведение сегодняшнего мероприятия станет толчком для бизнеса Юга Украины в активизации сотрудничества с агентствами ООН”, — резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

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