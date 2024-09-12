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В Одесі повідомили про чутний вибух на тлі повітряної тривоги

В Одесі повідомили про чутний вибух на тлі повітряної тривоги

Київ • УНН

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В Одесі було чутно вибух, жителів закликали в укриття через ракетну небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня та можливу роботу ППО по розвідувальному дрону.

В Одесі було чутно вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня, пише УНН.

Деталі

"В Одесі було чутно вибух", - вказує "Суспільне".

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека!" - вказував голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики з півдня. Мер Одеси Труханов також попереджав про "загрозу балістики з Криму".

А раніше ПС ЗСУ повідомляли про можливу роботу ППО по розвідувальному дрону в Одеській області.

В Одеській області та низці інших - повітряна тривога.

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12.09.24, 09:24 • 15488 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса

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