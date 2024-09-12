В Одесі повідомили про чутний вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
В Одесі було чутно вибух, жителів закликали в укриття через ракетну небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня та можливу роботу ППО по розвідувальному дрону.
В Одесі було чутно вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня, пише УНН.
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"В Одесі було чутно вибух", - вказує "Суспільне".
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека!" - вказував голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики з півдня. Мер Одеси Труханов також попереджав про "загрозу балістики з Криму".
А раніше ПС ЗСУ повідомляли про можливу роботу ППО по розвідувальному дрону в Одеській області.
В Одеській області та низці інших - повітряна тривога.
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