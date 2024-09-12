В Одессе сообщили о слышимом взрыве на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Одессе был слышен взрыв, жителей призвали в укрытие из-за ракетной опасности. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга и возможной работе ПВО по разведывательному дрону.
В Одессе был слышен взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга, пишет УНН.
Детали
"В Одессе был слышен взрыв", - указывает "Суспільне".
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!" - указывал глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с юга. Мэр Одессы Труханов также предупреждал об "угрозе баллистики из Крыма".
А ранее ВС ВСУ сообщали о возможной работе ПВО по разведывательному дрону в Одесской области.
В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.
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