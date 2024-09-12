В Одессе сообщили о слышимом взрыве на фоне воздушной тревоги

В Одессе был слышен взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга, пишет УНН.

Детали

"В Одессе был слышен взрыв", - указывает "Суспільне".

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!" - указывал глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с юга. Мэр Одессы Труханов также предупреждал об "угрозе баллистики из Крыма".

А ранее ВС ВСУ сообщали о возможной работе ПВО по разведывательному дрону в Одесской области.

В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА