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В Одесі невідомі обікрали будинок місцевого депутата

В Одесі невідомі обікрали будинок місцевого депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Одесі невідомі обікрали будинок депутата міської ради. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Крадії проникли до помешкання через балкон, скориставшись відсутністю господарів.

Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на загальну суму понад 20 тисяч доларів, а також коштовними годинниками, серед яких, зокрема годинники таких марок, як Ulysse Nardin та Breguet. Загальна вартість вкрадених коштовностей перевищує, за попередніми оцінками, 40 тисяч доларів.

З награбованим зловмисники зникли з місця події.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, у Пологах на Запоріжжі обікрали прокурора.

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