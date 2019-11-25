В Одессе неизвестные обокрали дом местного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Одессе неизвестные обокрали дом депутата городского совета. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Воры проникли в дом через балкон, воспользовавшись отсутствием хозяев.
Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на общую сумму более 20 тысяч долларов, а также ценными часами, среди которых, в частности часы таких марок, как Ulysse Nardin и Breguet. Общая стоимость украденных драгоценностей превышает, по предварительным оценкам, 40 тысяч долларов.
С награбленным злоумышленники скрылись с места происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, в Пологах на Запорожье обокрали прокурора.