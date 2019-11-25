В Одессе неизвестные обокрали дом местного депутата

Воры проникли в дом через балкон, воспользовавшись отсутствием хозяев.

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на общую сумму более 20 тысяч долларов, а также ценными часами, среди которых, в частности часы таких марок, как Ulysse Nardin и Breguet. Общая стоимость украденных драгоценностей превышает, по предварительным оценкам, 40 тысяч долларов.

С награбленным злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, в Пологах на Запорожье обокрали прокурора.