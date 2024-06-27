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В Одесі на трьох пляжах знайшли кишкову паличку

Київ • УНН

 • 14121 перегляди

Проби води з трьох одеських пляжів, "10-а станція Великого Фонтану"," Аркадія "і" Ланжерон " не відповідають санітарним нормам - там були виявлені бактерії кишкової палички.

В Одесі на трьох пляжах знайшли кишкову паличку

Вода на трьох міських пляжах Одеси не відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Одеській міській раді, передає УНН.

Деталі

У повідомленні міськради сказано, що поблизу Одеси було взято ряд санітарних проб води. Виявилося, що частина з них містить кишкову паличку.

З прибережної смуги морської води відібрано 5 проб на санітарно-хімічні показники та 5 проб на бактеріологічні показники. З них не відповідали нормам на бактеріологічні показники за рівнем кишкової палички 4 проби

- йдеться у повідомленні.

Кишкову паличку було виявлено у воді з трьох пляжів: "10-та станція Великого Фонтану", "Аркадія", "Ланжерон", а також у місці скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського

В зазначених пробах на санітарно-хімічні показники нафтопродуктів, солей важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.

Нагадаємо

Цього року в Одеській області відкрито 20 пляжів, де люди можуть відпочити і відновитися. В ОВА зауважили, що з огляду на безпекову ситуацію, в місті вже працює понад 900 сховищ.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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