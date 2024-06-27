В Одесі на трьох пляжах знайшли кишкову паличку
Київ • УНН
Проби води з трьох одеських пляжів, "10-а станція Великого Фонтану"," Аркадія "і" Ланжерон " не відповідають санітарним нормам - там були виявлені бактерії кишкової палички.
Вода на трьох міських пляжах Одеси не відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Одеській міській раді, передає УНН.
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У повідомленні міськради сказано, що поблизу Одеси було взято ряд санітарних проб води. Виявилося, що частина з них містить кишкову паличку.
З прибережної смуги морської води відібрано 5 проб на санітарно-хімічні показники та 5 проб на бактеріологічні показники. З них не відповідали нормам на бактеріологічні показники за рівнем кишкової палички 4 проби
Кишкову паличку було виявлено у воді з трьох пляжів: "10-та станція Великого Фонтану", "Аркадія", "Ланжерон", а також у місці скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського
В зазначених пробах на санітарно-хімічні показники нафтопродуктів, солей важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.
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