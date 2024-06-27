В Одессе на трех пляжах нашли кишечную палочку

Вода на трех городских пляжах Одессы не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает УНН.

Детали

В сообщении горсовета сказано, что вблизи Одессы был взят ряд санитарных проб воды. Оказалось, что часть из них содержит кишечную палочку.

Из прибрежной полосы морской воды отобрано 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические показатели. Из них не соответствовали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы - говорится в сообщении.

Кишечную палочку было обнаружено в воде с трех пляжей: "10-я станция Большого Фонтана"," Аркадия"," Ланжерон", а также в месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского

В указанных пробах на санитарно-химические показатели нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и других опасных веществ не обнаружено.

Напомним

В этом году в Одесской области открыто 20 пляжей, где люди могут отдохнуть и восстановиться. В ОВА отметили, что учитывая ситуацию с безопасностью, в городе уже работает более 900 хранилищ.

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