В Одессе на трех пляжах нашли кишечную палочку
Киев • УНН
Пробы воды с трех одесских пляжей," 10 - я станция Большого Фонтана", "Аркадия" и "Ланжерон" не соответствуют санитарным нормам-там были обнаружены бактерии кишечной палочки.
Вода на трех городских пляжах Одессы не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает УНН.
Детали
В сообщении горсовета сказано, что вблизи Одессы был взят ряд санитарных проб воды. Оказалось, что часть из них содержит кишечную палочку.
Из прибрежной полосы морской воды отобрано 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические показатели. Из них не соответствовали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы
Кишечную палочку было обнаружено в воде с трех пляжей: "10-я станция Большого Фонтана"," Аркадия"," Ланжерон", а также в месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского
В указанных пробах на санитарно-химические показатели нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и других опасных веществ не обнаружено.
Напомним
В этом году в Одесской области открыто 20 пляжей, где люди могут отдохнуть и восстановиться. В ОВА отметили, что учитывая ситуацию с безопасностью, в городе уже работает более 900 хранилищ.
На одесский пляж во время шторма вынесло морскую мину: ее обезвредили14 июня 2024, 08:50 • 13984 просмотра