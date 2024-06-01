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Курортному сезону на Одещині бути: для відвідувачів відкриють 20 пляжів

Курортному сезону на Одещині бути: для відвідувачів відкриють 20 пляжів

Київ • УНН

 • 53772 перегляди

Найближчим часом в Одеській області буде відкрито 20 пляжів, які дозволять людям відпочити і відновитися. В ОВА зауважили, що з огляду на безпекову ситуацію, в місті вже працює понад 900 сховищ.

Найближчим часом на Одещині запрацює 20 пляжів. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

В тому році ми відрили 6 пляжів: обстежених, де постійно моніторилася ситуація. Сьогодні ми також над цим працюємо, і в найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів. Людей не стримати, люди хочуть відпочивати, отримувати природний вітамін – сонце. Військові та їх родини повинні оздоровлюватися. Тому ми над цим працюємо

 - розповів він.

Також Кіпер розповів про безпекову ситуацію в регіоні.

До таких реалій складно пристосуватися. Безпекова ситуація в Одесі постійно не проста. Змішані обстріли, балістичні ракети. Дехто ігнорує сигнали тривог, але більшість людей прямують до укриттів під час повітряних тривог. В Одесі наразі діє понад 900 сховищ. Постійно працюємо над збільшенням їх кількості

- додав він.

У Києві з міркувань безпеки не планують відкривати пляжний сезон - КМДА23.04.24, 11:37 • 22114 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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