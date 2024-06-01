Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  124969 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  123228 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  127161 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  129019 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  140367 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131909 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  229102 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112759 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  212752 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92016 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

  •  8274 просмотра
Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины

Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины

  •  8951 просмотра
3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве

3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве

  •  9570 просмотра
Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить

Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить

  •  12141 просмотра
Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш

Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш

  •  12412 просмотра
Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей

Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей

  •  13919 просмотра
НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

  •  13219 просмотра
Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

  •  14116 просмотра
Зеленский прибыл в Сингапур

Зеленский прибыл в Сингапур

  •  19849 просмотра
Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

  •  17867 просмотра

Популярные

Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

  •  83284 просмотра
Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

  •  72169 просмотра
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

  •  64901 просмотра
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

  •  41111 просмотра
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

  •  60055 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  175190 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  229102 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  214310 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  212752 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  214764 просмотра

Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

В ближайшее время в Одесской области будет открыто 20 пляжей, которые позволят людям отдохнуть и восстановиться. В ОВА отметили, что учитывая ситуацию с безопасностью, в городе уже работает более 900 бомбоубежищ.

Общество •   •  8274 просмотра
Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины

"Укрэнерго" продлило период ограничения подачи электроэнергии во всех регионах Украины на час, с 18:00 до полуночи, из-за атак россии на энергообъекты во многих регионах.

Общество •   •  8951 просмотра
Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины

3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве

3 ребенка и 8 взрослых были спасены пожарными от пожара в высотном доме в Киеве, где загорелось электрооборудование.

Общество •   •  9570 просмотра
3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве

Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить

Зеленский рассказал, что вооружение из пакета военной помощи на 61 млрд только начинает поступать в Украину.

Война •   •  12141 просмотра
Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить

Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш

На текущем этапе войны российские оккупанты проводят комбинированные атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и управляемых снарядов.

Война •   •  12412 просмотра
Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш

Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей

В результате обстрела со стороны россии города Балаклея Харьковской области пострадали 6 детей, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 4 - с травмами средней тяжести.

Война •   •  13919 просмотра
Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей

НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

НАТО готово защищать всех союзников по Североатлантическому союзу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что НАТО увеличило военный потенциал и больше инвестирует в оборону.

Новости Мира •   •  13219 просмотра
НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

По словам мэра города Александра Сенкевича, в воздухе за пределами города Николаев произошел взрыв.

Война •   •  14116 просмотра
Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

Зеленский прибыл в Сингапур

Президент Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проведет ряд встреч, обсудит восстановление мира в Украине, а также обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности.

политика •   •  19849 просмотра
Зеленский прибыл в Сингапур

Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.

Война •   •  17867 просмотра
Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину