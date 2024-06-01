Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

В ближайшее время в Одесской области заработает 20 пляжей. Об этом в эфире марафона "единые Новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

В том году мы отрыли 6 пляжей: обследованных, где постоянно мониторилась ситуация. Сегодня мы также работаем над этим, и в ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей. Людей не сдержать, люди хотят отдыхать, получать природный витамин – солнце. военные и их семьи должны выздороветь. Поэтому мы над этим работаем - рассказал он.

Также Кипер рассказал о безопасности ситуации в регионе.

К таким реалиям сложно приспособиться. Ситуация с безопасностью в Одессе постоянно не проста. Смешанные обстрелы, баллистические ракеты. Некоторые игнорируют сигналы тревоги, но большинство людей направляются к укрытиям во время воздушных тревог. в Одессе сейчас действует более 900 бомбоубежищ. Постоянно работаем над увеличением их количества - добавил он.

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