В ОБСЄ сподіваються, що “всі гравці” підтримають чотири мінські ініціативи Кучми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В ОБСЄ вітають ініціативи Леоніда Кучми, озвучені на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, і закликають усіх учасників переговорів їх підтримати. Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сказав очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак, передає кореспондент УНН.
“Я лише вітаю ту робочу атмосферу, яка відновилась у Тристоронній контактній групі, і також вітаю чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом України Леонідом Кучмою”, — сказав Лайчак.
З його слів, у цих ініціативах “закладений певний потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту” на Донбасі.
“Ми сподіваємось, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи”, — додав дипломат.
Нагадаємо, у Мінську Кучма озвучив низку ініціатив. Одна з них - "не стріляти у відповідь".