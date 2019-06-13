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В ОБСЄ сподіваються, що “всі гравці” підтримають чотири мінські ініціативи Кучми

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В ОБСЄ вітають ініціативи Леоніда Кучми, озвучені на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, і закликають усіх учасників переговорів їх підтримати. Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сказав очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак, передає кореспондент УНН.

В ОБСЄ сподіваються, що “всі гравці” підтримають чотири мінські ініціативи Кучми

“Я лише вітаю ту робочу атмосферу, яка відновилась у Тристоронній контактній групі, і також вітаю чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом України Леонідом Кучмою”, — сказав Лайчак.

З його слів, у цих ініціативах “закладений певний потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту” на Донбасі.

“Ми сподіваємось, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи”, — додав дипломат.

Нагадаємо, у Мінську Кучма озвучив низку ініціатив. Одна з них - "не стріляти у відповідь". 

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