В ОБСЄ сподіваються, що “всі гравці” підтримають чотири мінські ініціативи Кучми

КИЇВ. 13 червня. УНН. В ОБСЄ вітають ініціативи Леоніда Кучми, озвучені на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, і закликають усіх учасників переговорів їх підтримати. Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сказав очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак, передає кореспондент УНН.