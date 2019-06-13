В ОБСЕ надеются, что "все игроки" поддержат четыре минские инициативе Кучмы

"Я только приветствую то рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонней контактной группе, и также поздравляю четыре инициативы, которые были озвучены вторым президентом Украины Леонидом Кучмой", - сказал Лайчак.

По его словам, в этих инициативах "заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта" на Донбассе.

"Мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - добавил дипломат.

Напомним, в Минске Кучма озвучил ряд инициатив. Одна из них - "не стрелять в ответ".