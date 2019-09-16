В ОБСЄ назвали кількість українських каналів, радіостанцій і частот, захоплених Росією

Так, повідомляється, що у своєму виступі Коваль зауважив, що попри тривалий час мирного існування світу після завершення двох світових воєн, затяжні і кровопролитні війни таки відбуваються на нашій планеті — одна з них уже 5 років триває на території України і забрала життя 13 тисяч людей.

Порушуючи тему забезпечення прав людини і основних свобод, Коваль акцентував увагу на питанні доступу до джерел та достовірної інформації у жителів Донеччини, Луганщини і Криму. Він нагадав, що одним із перших кроків, до яких вдалися окупанти, стало переналаштування телевізійних і радіоприймачів.

“І на частоті місцевої компанії почали мовити... ні не Euronews, не BBC, не CNN. В ефірі з’явився телеканал „Россия-24“. За кілька днів усі українські телеканали, які мовили із найвищої вишки в регіоні, що в Донецьку, були замінені на канали з Російської Федерації. Це відбувалося так само, як і два місяці до того — у лютому — березні 2014 року в Криму”, — цитує Коваля пресслужба.

Коваль озвучив цифри про захоплені й неправомірно використовувані Російською Федерацією частоти — це 503 частотні присвоєння. Мало того, це 503 передавачі й сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників.

“Також на сході України було захоплено й перекомутовано близько 50 телевізійних і 20 радіопередавальних станцій, з яких мовлення велося на території Донецької і Луганської областей”, — зазначили в пресслужбі.

Компанії, які нині працюють на цих частотах, є непідконтрольними Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

“Ми можемо лише констатувати, що українські громадяни, які проживають у Криму і на сході України, позбавлені права на вільний доступ до інформації і не можуть знайомитися з позицією української держави і думкою своїх співгромадян у непрепарованому вигляді ось уже 5 років”, ­— підсумував Коваль.

Як повідомляв УНН, 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яке триватиме до 27 вересня.