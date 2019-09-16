В ОБСЄ назвали кількість українських каналів, радіостанцій і частот, захоплених Росією

ukru
21 березня, 18:19 • 85694 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 140094 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 132072 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 196250 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 152521 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 178178 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 166776 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130413 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173419 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269140 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

 м/с
59 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131615 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 27747 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 100168 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 30159 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 23728 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131615 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 196248 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 178175 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 166773 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 135886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 85684 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100118 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 67217 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124058 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114920 перегляди
Актуальне
В ОБСЄ назвали кількість українських каналів, радіостанцій і частот, захоплених Росією

В ОБСЄ назвали кількість українських каналів, радіостанцій і частот, захоплених Росією

Київ • УНН

 • 9322 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На території окупованого Криму та на не підконтрольних українському урядові територіях Донбасу Росія захопила й неправомірно використовує 503 передавачі й сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників. Про це заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль під час Щорічної наради Організації з безпеки і співробітництва в Європі, на якій держави-учасниці звітують про виконання зобов’язань у людському вимірі, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Нацради.

Так, повідомляється, що у своєму виступі Коваль зауважив, що попри тривалий час мирного існування світу після завершення двох світових воєн, затяжні і кровопролитні війни таки відбуваються на нашій планеті — одна з них уже 5 років триває на території України і забрала життя 13 тисяч людей.

Порушуючи тему забезпечення прав людини і основних свобод, Коваль акцентував увагу на питанні доступу до джерел та достовірної інформації у жителів Донеччини, Луганщини і Криму. Він нагадав, що одним із перших кроків, до яких вдалися окупанти, стало переналаштування телевізійних і радіоприймачів.

“І на частоті місцевої компанії почали мовити... ні не Euronews, не BBC, не CNN. В ефірі з’явився телеканал „Россия-24“. За кілька днів усі українські телеканали, які мовили із найвищої вишки в регіоні, що в Донецьку, були замінені на канали з Російської Федерації. Це відбувалося так само, як і два місяці до того — у лютому — березні 2014 року в Криму”, — цитує Коваля пресслужба.

Коваль озвучив цифри про захоплені й неправомірно використовувані Російською Федерацією частоти — це 503 частотні присвоєння. Мало того, це 503 передавачі й сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників.

“Також на сході України було захоплено й перекомутовано близько 50 телевізійних і 20 радіопередавальних станцій, з яких мовлення велося на території Донецької і Луганської областей”, — зазначили в пресслужбі.

Компанії, які нині працюють на цих частотах, є непідконтрольними Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

“Ми можемо лише констатувати, що українські громадяни, які проживають у Криму і на сході України, позбавлені права на вільний доступ до інформації і не можуть знайомитися з позицією української держави і думкою своїх співгромадян у непрепарованому вигляді ось уже 5 років”, ­— підсумував Коваль.

Як повідомляв УНН, 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яке триватиме до 27 вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,184.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,982.67