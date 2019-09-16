В ОБСЕ назвали количество украинских каналов, радиостанций и частот, захваченных Россией

КИЕВ. 16 сентября. УНН. На территории оккупированного Крыма и на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса Россия захватила и неправомерно использует 503 передатчика и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль во время ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на которой государства-участники отчитываются о выполнении обязательств в человеческом измерении, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацсовета.