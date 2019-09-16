В ОБСЕ назвали количество украинских каналов, радиостанций и частот, захваченных Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На территории оккупированного Крыма и на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса Россия захватила и неправомерно использует 503 передатчика и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль во время ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на которой государства-участники отчитываются о выполнении обязательств в человеческом измерении, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацсовета.
Так, сообщается, что в своем выступлении Коваль отметил, что несмотря длительное время мирного существования планеты после завершения двух мировых войн, затяжные и кровопролитные войны таки происходят на нашей планете — одна из них уже 5 лет продолжается на территории Украины и унесла жизни 13 тысяч людей.
Затрагивая тему обеспечения прав человека и основных свобод, Коваль акцентировал внимание на вопросе доступа к источникам и достоверной информации у жителей Донецкой, Луганской областей и Крыма. Он напомнил, что одним из первых шагов, к которым прибегли оккупанты, стала перенастройка телевизионных и радиоприемников.
“И на частоте местной компании начали вещать... нет, не Euronews, не BBC, не CNN. В эфире появился телеканал „Россия-24“. За несколько дней все украинские телеканалы, которые вещали с высокой вышки в регионе, в Донецке, были заменены на каналы из Российской Федерации. Это происходило так же, как и два месяца до того — в феврале — марте 2014 года в Крыму”, — цитирует Коваля пресс-служба.
Коваль озвучил цифры о захваченных и неправомерно используемых Российской Федерацией частот — это 503 частотные присвоения. Мало того, это 503 передатчика и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей.
“Также на востоке Украины были захвачены и перекоммутированы около 50 телевизионных и 20 радиопередающих станций, из которых вещания велось на территории Донецкой и Луганской областей”, — отметили в пресс-службе.
Компании, которые сейчас работают на этих частотах, являются неподконтрольными Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
“Мы можем лишь констатировать, что украинские граждане, проживающие в Крыму и на востоке Украины, лишены права на свободный доступ к информации и не могут знакомиться с позицией украинского государства и мнением своих сограждан в непрепарованном виде вот уже 5 лет”, — подытожил Коваль.
Как сообщал УНН, 16 сентября в Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое продлится до 27 сентября.