В.о. міністра АПК повідомив, скільки грошей видасть держава за один новий комплекс для тварин

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Близько 150 мільйонів гривень компенсації зможе отримати аграрій, який побудував цього року новий комплекс для тварин. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра агропромисловості Максим Мартинюк під час засідання профільного Комітету ВР, передає УНН.