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В.о. міністра АПК повідомив, скільки грошей видасть держава за один новий комплекс для тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Близько 150 мільйонів гривень компенсації зможе отримати аграрій, який побудував цього року новий комплекс для тварин. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра агропромисловості Максим Мартинюк під час засідання профільного Комітету ВР, передає УНН.

За його словами, в цілому на будівництво і реконструкцію комплексів для тварин в цьому році направлено 2,5 млрд грн.

"Передбачається дві форми компенсації: або 30% від вартості об'єкта, якщо будівництво здійснюється за власні кошти підприємства, або 25%, якщо будівництво здійснюється за рахунок залучених кредитних ресурсів. І ці 25% дають нам можливість забезпечити вартість кредитних ресурсів за ефективною ставкою в районі 3% річних, що десь на рівні європейських норм", - сказав М.Мартинюк.

Він також зазначив, що в постанові про розподіл цієї держпідтримки можуть бути встановлені обмеження. Кожне підприємство, що побудувало новий об'єкт для утримання тварин, отримає компенсацію в розмірі 150 млн грн.

"Насправді в постанові про порядок використання коштів обмеження є, обмеження ці в 500 млн грн - вартість одного проекту. Відповідно, 30% від 500 млн грн - це приблизно сто п'ятдесят, там, плюс мінус мільйонів гривень компенсації, яку підприємство може отримати за один реалізований проект", - повідомив в.о. міністра.

Нагадаємо, в 2018 році механізм розподілу дотацій був змінений. Держава відмовилася дотувати аграріїв за принципом "хто більше платить податків, то більше отримує держпідтримки", оскільки в сфері тваринництва виявилося тільки два найбільших платника податків: компанії "Миронівський хлібопродукт" Косюка і "Укрлендфармінг" Бахматюка.

Замість квазіакумуляціі ПДВ державну підтримку переорієнтували на розвиток тваринницьких комплексів. Зокрема, запропоновано часткову компенсацію погашення тіла кредиту 25% і 30% введених в експлуатацію тваринницьких комплексів.

Раніше УНН повідомляв, що в цьому році МХП планує запуск другої лінії Вінницької птахофабрики.

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