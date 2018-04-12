И.о. министра АПК сообщил, сколько денег выдаст государство за один новый комплекс для животных

По его словам, в целом на строительство и реконструкцию комплексов для животных в этом году направлено 2,5 млрд грн.

“Предполагается две формы компенсации: либо 30% от стоимости объекта, если строительство происходит за собственные средства предприятия, или 25%, если строительство осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов. И эти 25% дают нам возможность обеспечить стоимость кредитных ресурсов по эффективной ставке в районе 3 процентов годовых, что где-то на уровне европейских норм”, — сказал М.Мартынюк.

Он также отметил, что в постановлении о распределении этой господдержки имеются ограничения. Каждое предприятие, построившее новый объект для содержания животных получит компенсацию в размере 150 млн грн.

“На самом деле в постановлении о порядке использования средств ограничения есть, ограничение эти в 500 млн грн — стоимость одного проекта. Соответственно, 30% от 500 млн грн - это примерно сто пятьдесят, там, плюс минус миллионов гривен компенсации, которую предприятие может получить за один реализованный проект”, — сообщил и.о. министра.

Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Государство отказалось дотировать аграриев по принципу “кто больше платит налогов, то больше получает господдержки”, поскольку в сфере животноводства оказалось только два крупнейших налогоплательщика: компании “Мироновский хлебопродукт” Косюка и “Укрлендфарминг” Бахматюка.

Вместо квазиаккумуляции НДС государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита 25% и 30% введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов.

Ранее УНН сообщал, что в этом году МХП планирует запуск второй линии Винницкой птицефабрики.