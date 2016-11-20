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В.о. глави Нацполіції розповів, що до нього вже приходять з пропозиціями хабаря

В.о. глави Нацполіції розповів, що до нього вже приходять з пропозиціями хабаря

Київ • УНН

 • 12617 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Попри те, що в.о. глави Національної поліції Вадим Троян, ще не визначився чи братиме участь у конкурсі для того, аби зайняти посаду керівника на постійній основі, його вже пробували підкупити. Про це Вадим Троян розповів у сюжеті телеканалу ICTV, повідомляє УНН.

В.Троян зауважив, що ще не вирішив чи братиме участь у конкурсі на посаду керівника Нацполіції.

"Мені товариш подзвонив і каже: заслухай його, які він тобі сподобається, то візьмеш в команду. Він прийшов і запропонував мені гроші. Я його як двинув ногою і відкривши двері, сказав вигнати. Ви розумієте, що ми живем в державі, в якій треба все міняти", - сказав В.Троян.

За словами в.о. глави Нацполіції наразі не вистачає 5 тисяч оперативників.

"Ми набираємо нових поліцейських – до нас прийдуть нові обличчя. Зараз стара система змінилась на 18 тисяч нових поліцейських, які ніколи не працювали в системі МВС", - сказав В.Троян.

Він також зауважив, що побоюються втручання у свою роботу політиків та бюрократів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції В.Трояна.

Як повідомляв УНН, А.Аваков вирішив провести консультативний конкурс на посаду голови Нацполіції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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