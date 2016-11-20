В.о. глави Нацполіції розповів, що до нього вже приходять з пропозиціями хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Попри те, що в.о. глави Національної поліції Вадим Троян, ще не визначився чи братиме участь у конкурсі для того, аби зайняти посаду керівника на постійній основі, його вже пробували підкупити. Про це Вадим Троян розповів у сюжеті телеканалу ICTV, повідомляє УНН.
В.Троян зауважив, що ще не вирішив чи братиме участь у конкурсі на посаду керівника Нацполіції.
"Мені товариш подзвонив і каже: заслухай його, які він тобі сподобається, то візьмеш в команду. Він прийшов і запропонував мені гроші. Я його як двинув ногою і відкривши двері, сказав вигнати. Ви розумієте, що ми живем в державі, в якій треба все міняти", - сказав В.Троян.
За словами в.о. глави Нацполіції наразі не вистачає 5 тисяч оперативників.
"Ми набираємо нових поліцейських – до нас прийдуть нові обличчя. Зараз стара система змінилась на 18 тисяч нових поліцейських, які ніколи не працювали в системі МВС", - сказав В.Троян.
Він також зауважив, що побоюються втручання у свою роботу політиків та бюрократів.
Нагадаємо, Кабмін затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції В.Трояна.
Як повідомляв УНН, А.Аваков вирішив провести консультативний конкурс на посаду голови Нацполіції.