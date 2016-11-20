И.о. главы Нацполиции рассказал, что к нему уже приходят с предложениями взятки

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Несмотря на то, что и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян, еще не определился будет ли участвовать в конкурсе для того, чтобы занять должность руководителя на постоянной основе, его уже пробовали подкупить. Об этом Вадим Троян рассказал в сюжете телеканала ICTV, сообщает УНН.