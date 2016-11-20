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15 марта, 19:03 • 108646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120041 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106676 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102344 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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И.о. главы Нацполиции рассказал, что к нему уже приходят с предложениями взятки

И.о. главы Нацполиции рассказал, что к нему уже приходят с предложениями взятки

Киев • УНН

 • 12613 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Несмотря на то, что и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян, еще не определился будет ли участвовать в конкурсе для того, чтобы занять должность руководителя на постоянной основе, его уже пробовали подкупить. Об этом Вадим Троян рассказал в сюжете телеканала ICTV, сообщает УНН.

В.Троян отметил, что еще не решил будет ли участвовать в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.

"Мне товарищ позвонил и говорит: послушай его, если он тебе понравится, то возьмешь в команду. Он пришел и предложил мне деньги. Я его как двинул ногой и открыв дверь, сказал выгнать. Вы понимаете, что мы живем в государстве, в котором надо все менять", - сказал В.Троян.

По словам и.о. главы Нацполиции сейчас не хватает 5 тыс. оперативников.

"Мы набираем новых полицейских - к нам придут новые лица. Сейчас старая система изменилась на 18 тыс. новых полицейских, которые никогда не работали в системе МВД", - сказал В.Троян.

Он также отметил, что опасается вмешательства в свою работу политиков и бюрократов.

Напомним, Кабмин утвердил на должности и.о. главы Нацполиции В.Трояна.

Как сообщал УНН, А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность глдавы Нацполиции.

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