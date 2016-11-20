И.о. главы Нацполиции рассказал, что к нему уже приходят с предложениями взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Несмотря на то, что и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян, еще не определился будет ли участвовать в конкурсе для того, чтобы занять должность руководителя на постоянной основе, его уже пробовали подкупить. Об этом Вадим Троян рассказал в сюжете телеканала ICTV, сообщает УНН.
В.Троян отметил, что еще не решил будет ли участвовать в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.
"Мне товарищ позвонил и говорит: послушай его, если он тебе понравится, то возьмешь в команду. Он пришел и предложил мне деньги. Я его как двинул ногой и открыв дверь, сказал выгнать. Вы понимаете, что мы живем в государстве, в котором надо все менять", - сказал В.Троян.
По словам и.о. главы Нацполиции сейчас не хватает 5 тыс. оперативников.
"Мы набираем новых полицейских - к нам придут новые лица. Сейчас старая система изменилась на 18 тыс. новых полицейских, которые никогда не работали в системе МВД", - сказал В.Троян.
Он также отметил, что опасается вмешательства в свою работу политиков и бюрократов.
Напомним, Кабмин утвердил на должности и.о. главы Нацполиции В.Трояна.
Как сообщал УНН, А.Аваков решил провести консультативный конкурс на должность глдавы Нацполиции.