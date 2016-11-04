В.Новинський сьогодні вилетів з України до Греції — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народний депутат України Вадим Новинський сьогодні вранці вилетів з Києва до Греції. Про це повідомив журналістам глава СБУ Василь Грицак під час візиту до Одеси, передає кореспондент УНН.
“За нашими даними, о 9:30 Новинський сьогодні вранці вилетів у Грецію в Салоніки своїм бортом із Жулян”, — сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада України отримала подання від Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.