В НІР констатують високу дитячу смертність від раку протягом першого року після виявлення хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. По Україні серед дитячого населення, що захворіли на рак у 2014 році, не прожили року 15,7% хворих, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.
Водночас, за даними відомства, найвищий показник смертності від раку протягом першого року після виявлення хвороби констатують серед дитячого населення у Закарпатській області.
Так, серед дитячого населення, що захворіли на рак у 2014 році у Закарпатській обл, не прожили року 35,5% хворих.
Також, згідно із статистичними даними, пересічно по Україні серед дорослого населення, що захворіли на рак у 2014 році, не прожили року 31,3% хворих. Так, у Одеській обл., зокрема, цей показник становить 23,2%, у той час як у Чернівецькій – 34,6%.
Додамо, що впродовж одного року року померли 29,1% хворих на злоякісне новоутворення прямої кишки, 12,1% - на меланому шкіри, 9,9% – на злоякісне новоутворення молочної залози; 15,0% - на ЗН шийки матки.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.
Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.
На переконання лікаря-онколога Антона Шкіряка з Клініки Спіженка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.
Також нагадаємо, за словами директора Національного інститут раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.