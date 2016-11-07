В НІР констатують високу дитячу смертність від раку протягом першого року після виявлення хвороби

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23247 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 47497 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68516 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138864 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201919 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191344 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211894 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196992 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152409 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153243 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
91 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26452 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34090 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22173 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 20989 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21536 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480716 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317265 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379416 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491271 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124259 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183852 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126615 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161456 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184645 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

В НІР констатують високу дитячу смертність від раку протягом першого року після виявлення хвороби

В НІР констатують високу дитячу смертність від раку протягом першого року після виявлення хвороби

Київ • УНН

 • 10092 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. По Україні серед дитячого населення, що захворіли на рак у 2014 році, не прожили року 15,7% хворих, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.

Водночас, за даними відомства, найвищий показник смертності від раку протягом першого року після виявлення хвороби констатують серед дитячого населення у Закарпатській області.

Так, серед дитячого населення, що захворіли на рак у 2014 році у Закарпатській обл, не прожили року 35,5% хворих.

Також, згідно із статистичними даними, пересічно по Україні серед дорослого населення, що захворіли на рак у 2014 році, не прожили року 31,3% хворих. Так, у Одеській обл., зокрема, цей показник становить 23,2%, у той час як у Чернівецькій – 34,6%.

Додамо, що впродовж одного року року померли 29,1% хворих на злоякісне новоутворення прямої кишки, 12,1% - на меланому шкіри, 9,9% – на злоякісне новоутворення молочної залози; 15,0% - на ЗН шийки матки.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання лікаря-онколога Антона Шкіряка з Клініки Спіженка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

Також нагадаємо, за словами директора Національного інститут раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37