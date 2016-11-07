В НИР констатируют высокую детскую смертность от рака в течение первого года после выявления болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По Украине среди детского населения, заболевшего раком в 2014 году, не прожили года 15,7% больных, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.
В то же время, по данным ведомства, самый высокий показатель смертности от рака в течение первого года после выявления болезни констатируют среди детского населения в Закарпатской области.
Так, среди детского населения, заболевшего раком в 2014 году в Закарпатской обл, ни прожили года 35,5% больных.
Также, согласно статистическим данным, в среднем по Украине среди взрослого населения, заболевшего раком в 2014 году, не прожили года 31,3% больных. Так, в Одесской обл., в частности, этот показатель составляет 23,2%, в то время как в Черновицкой - 34,6%.
Добавим, что в течение одного года умерли 29,1% больных злокачественным новообразованием прямой кишки, 12,1% - на меланому кожи, 9,9% - на злокачественное новообразование молочной железы; 15,0% - ЗН шейки матки.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% .
Напомним, как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика .
Так, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий .
По мнению врача-онколога Антона Шкиряка с Клиники Спиженко, основным принципом в лечении рака является мульдисциплинарный подход .
Также напомним, по словам директора Национального института рака Елены Колесник, как партнеров государства в борьбе с раком надо привлекать частные онкоцентры .