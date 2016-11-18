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В МВФ надали рекомендації українській владі за підсумками візиту

В МВФ надали рекомендації українській владі за підсумками візиту

Київ • УНН

 • 10384 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд надав українській владі рекомендації щодо подальшої економічної політики. Про це йдеться в звіті місії МВФ за підсумками візиту, передає УНН.

"Політика української влади має продовжувати фокусуватися пришвидшенні реформування сектору державних підприємств, поліпшенні бізнес-середовища, а також боротьбі з корупцією, щоб залучити інвестиції і підвищити економічний потенціал", - зазначили в МВФ.

Крім того, вони рекомендують забезпечити підвищення заробітної плати відповідно до зростання продуктивності праці, що гарантуватиме збереження конкурентоспроможності. А також необхідне продовження податкової консолідації для забезпечення прийнятного рівня заборгованості при підтримці пенсійної реформи та заходів з підвищення ефективності системи оподаткування, яка б сприяла росту, з одночасним підвищенням якості державних витрат.

"Мають сфокусуватися на підтриманні обережної грошово-кредитної політики, яка має бути спрямована на подальше зниження рівня інфляції і відновлення резервів в рамках гнучкого режиму валютного курсу. А також на відновленні фінансової системи і пожвавлення банківського кредитування", - підсумували в МВФ.

Як повідомляв УНН, Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками візиту до України заявила про те, що українська економіка показує ознаки зростання, а також вони залишили прогноз зростання економіки України в 2016 на 1,5% та 2,5% в 2017 році.

Українські Національні Новини

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