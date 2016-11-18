В МВФ предоставили рекомендации украинской власти по итогам визита
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Международный валютный фонд предоставил украинской власти рекомендации относительно дальнейшей экономической политики. Об этом говорится в отчете миссии МВФ по итогам визита, передает УНН.
"Политика украинских властей должна продолжать фокусироваться на ускорении реформирования сектора государственных предприятий, улучшении бизнес-среды, а также борьбе с коррупцией, чтобы привлечь инвестиции и повысить экономический потенциал", - отметили в МВФ.
Кроме того, они рекомендуют обеспечить повышение заработной платы в соответствии с ростом производительности труда, гарантировать сохранение конкурентоспособности. А также необходимо продолжение налоговой консолидации для обеспечения приемлемого уровня задолженности при поддержке пенсионной реформы и меры по повышению эффективности системы налогообложения, которая способствовала бы росту, с одновременным повышением качества государственных расходов.
"Должны сфокусироваться на поддержании осторожной денежно-кредитной политики, которая должна быть направлена на снижение уровня инфляции и восстановления резервов в рамках гибкого режима валютного курса. А также на восстановлении финансовой системы и оживлении банковского кредитования", - подытожили в МВФ.
Как сообщал УНН, Миссия Международного валютного фонда по итогам визита в Украину заявила о том, что украинская экономика показывает признаки роста, а также они оставили прогноз роста экономики Украины в 2016 на 1,5% и 2,5% в 2017 году .