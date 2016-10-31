В.Муженко: строковики становлять лише 10% української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Частка військовослужбовців строкової служби складає нині тільки 10% Збройних сил України. Про це повідомив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щодо комплектування Збройних сил України. Частка військовослужбовців строкової служби складає нині тільки 10%", - повідомив В.Муженко.
Він також додав, що загальна кількість резервістів з територіального і оперативного резерву, які пройшли підготовку у 2016 році, становить близько 30 тисяч осіб.
Нагадаємо, 4 жовтня розпочався призов громадян України на строкову військову службу.