В.Муженко: срочники составляют лишь 10% украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Доля военнослужащих срочной службы составляет в настоящее время только 10% Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Что касается комплектования Вооруженных сил Украины. Доля военнослужащих срочной службы составляет в настоящее время только 10%", - сообщил В.Муженко.
Он также добавил, что общее количество резервистов по территориальному и оперативному резерву, которые прошли подготовку в 2016 году, составляет около 30 тысяч человек.
Напомним, 4 октября начался призыв граждан Украины на срочную военную службу.