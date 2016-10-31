В.Муженко: срочники составляют лишь 10% украинской армии

"Что касается комплектования Вооруженных сил Украины. Доля военнослужащих срочной службы составляет в настоящее время только 10%", - сообщил В.Муженко.

Он также добавил, что общее количество резервистов по территориальному и оперативному резерву, которые прошли подготовку в 2016 году, составляет около 30 тысяч человек.

Напомним, 4 октября начался призыв граждан Украины на срочную военную службу.