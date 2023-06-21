В МОЗ закликали продовжувати процес щеплення, аби запобігти можливому відновленню захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Міністерстві охорони здоров'я закликали людей продовжувати щепитися від COVID-19 для того, щоб запобігти можливому відновленню захворюваності. Про це пише УНН з посиланням на сайт МОЗ.
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"Рівень охоплення щепленнями в Україні знижується: серед населення він нижчий за 70% та не досягає 30% серед людей, старших 60 років. Лише за минулий тиждень COVID-19 підтвердили у 102 дітей. Найбільша кількість підтверджених випадків – серед людей старше 60 років – 568 випадків, 13 летальних. Відповідно, восени ризикуємо побачити чергову сезонну хвилю захворюваності, тому зараз треба усім поновити захист, щоб мати сформований імунітет та знизити ризики для власного здоровʼя", - про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Деталі
У МОЗ зазначили, що станом на середину червня першу бустерну дозу отримали 3 223 164 людини, другу бустерну дозу – 335 065 людей.
"Через 5 місяців після первинного курсу вакцинації необхідно зробити перший бустер. Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої", - додали в МОЗ.
Зазначається, що в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 для дітей з 5 років.
"Для щеплень дітей 5-11 років використовують спеціальну вакцину Comirnaty, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі в Україні в наявності понад 7 млн доз вакцини, які є безоплатними для населення.
Доставка вакцин здійснюється регулярно, що забезпечує кожен регіон достатньою кількістю вакцин для проведення щеплень.
"Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 35 533 427 щеплень проти COVID-19, за попередній тиждень – 13 754", - підкреслили в МОЗ.
Нагадаємо
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