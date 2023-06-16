Китай приховав кількість кремацій під час пандемії Covid-19 у 2022. Експерти пояснили причини

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Національна кількість кремацій не була включена в останні дані Міністерства цивільних справ Китаю, яке відстежує низку соціальних показників у щоквартальних звітах і публікувалась останні 10 років.

Це упущення підкреслює відсутність вичерпних даних про смертельні випадки під час масового спалаху Covid-19 в країні, який розпочався наприкінці минулого року після того, як влада різко скасувала суворі заходи боротьби з пандемією, фактично дозволивши вірусу прорватися через 1,4-мільярдне населення країни, пише CNN.

Експерти кажуть, що офіційні дані про смертність в країні, ймовірно, значно занижують. Насправді ж спалах вірусу переповнив крематорії, лікарні і змусив людей боротися за дефіцитні ліки, викриваючи непідготовленість уряду.

Дані про кремації важливі, оскільки вони можуть "надати відносно точну інформацію про надмірну кількість смертей", за словами Яньчжун Хуана, старшого наукового співробітника з питань глобальної охорони здоров'я в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Порівняння кількості кремацій за цей період з попередніми роками могло б дозволити дослідникам розрахувати такі "надлишкові смерті" - вказати, скільки людей могло померти від Ковіду.

"Оскільки ці дані не включені, це свідчить про те, що кількість надлишкових смертей може бути значною", - сказав Хуанг.

Міністерство цивільних справ не відповіло на запит CNN з проханням прокоментувати це упущення.

З перших днів пандемії китайські чиновники заявляли про низький рівень смертності, порівняно з іншими країнами світу, що, на їхню думку, свідчило про успіх китайського підходу до Covid-19. У лютому, коли зимовий сплеск захворюваності пішов на спад, вищий керівний орган правлячої Комуністичної партії Китаю заявив, що боротьба з вірусом "створила диво в історії людства", оскільки країна "успішно подолала пандемію".

Яньчжун Хуан сказав, що "будь-яка інформація, яка суперечить цьому висновку, зробить офіційний наратив непослідовним", додавши, що це не обіцяє нічого доброго для майбутніх публікацій точної інформації, включаючи дані про кремацію.

Впродовж усієї пандемії Китай стикався з критикою щодо прозорості даних, в тому числі щодо підрахунку смертей від Covid-19. У січні високопосадовець ВООЗ звинуватив Китай у тому, що він "недооцінює" серйозність спалаху Covid, і повторив критику агентства щодо "вузького" визначення Пекіном того, що вважається смертю від Covid.

На той час китайські чиновники від охорони здоров'я перерахували лише тих пацієнтів, які померли від Ковіду з дихальною недостатністю та пневмонією. Чиновники повідомили про менш ніж 40 місцевих смертей впродовж місяця до 8 січня, незважаючи на широкомасштабний національний спалах у країні, яка на той час була найнаселенішою у світі.

Пізніше того ж місяця Китай переглянув свої критерії, але його цифри все одно включають лише людей, які отримали позитивний результат тесту на вірус і померли в лікарнях, не враховуючи тих, хто помер вдома або в певних медичних закладах нижчого рівня і в сільській місцевості.

За даними веб-сайту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з початку спалаху вірусу в 2020 році з Китаю надійшло близько 121 237 повідомлень про смерть, причому переважна більшість з них припадає на кінець 2022 року і початок цього року.

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