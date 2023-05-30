Витік Covid-19 із лабораторії не можна виключати - китайський вчений

ukru
Ексклюзив
05:38 • 1393 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276079 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373483 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307144 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341910 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306391 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222695 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206943 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165533 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539077 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 21228 перегляди
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 10448 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 20197 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 16241 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 14938 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396326 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539076 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571916 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568852 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468586 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206442 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373483 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176259 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167082 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137908 перегляди
Актуальне
Витік Covid-19 із лабораторії не можна виключати - китайський вчений

Витік Covid-19 із лабораторії не можна виключати - китайський вчений

Київ • УНН

 • 1480560 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Не можна виключати можливість витоку вірусу Covid-19 з лабораторії, заявив колишній високопосадовець з уряду Китаю, інформує УНН.

Деталі

Думка вірусолога та імунолога професора Джорджа Гао різко контрастує з думкою китайського уряду, який відкидає будь-які припущення, що вірус міг виникнути в лабораторії в Ухані.

Гао, колишній голова Китайського центру з контролю за захворюваннями (CDC), сказав у підкасті BBC Radio 4 під назвою «Лихоманка: полювання за походженням Covid»: «Ви завжди можете підозрювати будь-що. Це наука. Нічого не виключайте».

Гао нині є віцепрезидентом Національного фонду з природничих наук Китаю після відставки у минулому році з CDC, де він грав ключову роль у реагуванні на пандемію та зусиллях з відстеження того, як вона почалася.

Посольство Китаю у Великій Британії заявило ВВС: «Так званий «витік з лабораторії» — це брехня, створена антикитайськими силами. Вона є політично мотивованою і не має під собою наукової основи».

Теорія про те, що вірус випадково просочився з лабораторії, знову спливла на поверхню в лютому, коли директор ФБР сказав, що саме там він «найімовірніше» виник, хоча серед спецслужб США немає єдиної думки з цього питання.

ВВС повідомляє, що багато вчених говорять, що маса доказів свідчить про те, що найімовірнішим сценарієм є природне походження — поширення вірусу від тварин до людини.

Ідея, що вірус заразив когось, хто брав участь у дослідженнях, щоб краще зрозуміти загрозу вірусів, що виникають у природі, є ще одним припущенням.

В Ухані знаходиться Уханьський інститут вірусології (WIV), одна з провідних національних лабораторій Китаю, яка, як відомо, роками вивчала коронавіруси.

Професор Гао повідомив ВВС, що було проведено офіційне розслідування щодо WIV, і «цю лабораторію двічі перевірили експерти в цій галузі».

Заявивши, що він не бачив результату, але «чув», що лабораторія отримала чистий звіт про здоров’я, Гао додав: «Я думаю, що їхній висновок полягає в тому, що вони дотримуються всіх протоколів. Вони не знайшли (жодних) порушень».

Доповнення

Уханьський ринок морепродуктів Хуанань та лікарні поряд з ним були у центрі уваги пошуків потенційного пояснення вірусу на початку пандемії.

Розслідування походження Covid, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показало, що витік вірусу з лабораторії «вкрай малоймовірний».

Плани другого етапу розслідування, що включає перевірки лабораторій у районі Ухані, були відхилені китайським урядом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17