Витік Covid-19 із лабораторії не можна виключати - китайський вчений

Деталі

Думка вірусолога та імунолога професора Джорджа Гао різко контрастує з думкою китайського уряду, який відкидає будь-які припущення, що вірус міг виникнути в лабораторії в Ухані.

Гао, колишній голова Китайського центру з контролю за захворюваннями (CDC), сказав у підкасті BBC Radio 4 під назвою «Лихоманка: полювання за походженням Covid»: «Ви завжди можете підозрювати будь-що. Це наука. Нічого не виключайте».

Гао нині є віцепрезидентом Національного фонду з природничих наук Китаю після відставки у минулому році з CDC, де він грав ключову роль у реагуванні на пандемію та зусиллях з відстеження того, як вона почалася.

Посольство Китаю у Великій Британії заявило ВВС: «Так званий «витік з лабораторії» — це брехня, створена антикитайськими силами. Вона є політично мотивованою і не має під собою наукової основи».

Теорія про те, що вірус випадково просочився з лабораторії, знову спливла на поверхню в лютому, коли директор ФБР сказав, що саме там він «найімовірніше» виник, хоча серед спецслужб США немає єдиної думки з цього питання.

ВВС повідомляє, що багато вчених говорять, що маса доказів свідчить про те, що найімовірнішим сценарієм є природне походження — поширення вірусу від тварин до людини.

Ідея, що вірус заразив когось, хто брав участь у дослідженнях, щоб краще зрозуміти загрозу вірусів, що виникають у природі, є ще одним припущенням.

В Ухані знаходиться Уханьський інститут вірусології (WIV), одна з провідних національних лабораторій Китаю, яка, як відомо, роками вивчала коронавіруси.

Професор Гао повідомив ВВС, що було проведено офіційне розслідування щодо WIV, і «цю лабораторію двічі перевірили експерти в цій галузі».

Заявивши, що він не бачив результату, але «чув», що лабораторія отримала чистий звіт про здоров’я, Гао додав: «Я думаю, що їхній висновок полягає в тому, що вони дотримуються всіх протоколів. Вони не знайшли (жодних) порушень».

Доповнення

Уханьський ринок морепродуктів Хуанань та лікарні поряд з ним були у центрі уваги пошуків потенційного пояснення вірусу на початку пандемії.

Розслідування походження Covid, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показало, що витік вірусу з лабораторії «вкрай малоймовірний».

Плани другого етапу розслідування, що включає перевірки лабораторій у районі Ухані, були відхилені китайським урядом.