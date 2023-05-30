Детали

Мнение вирусолога и иммунолога профессора Джорджа Гао резко контрастирует с мнением китайского правительства, которое отвергает любые предположения, что вирус мог возникнуть в лаборатории в Ухане.

Гао, бывший глава Китайского центра по контролю за заболеваниями (CDC), сказал в подкасте BBC Radio 4 под названием «Лихорадка: охота за происхождением Covid»: «Вы всегда можете подозревать что угодно. Это наука. Ничего не исключайте».

Гао в настоящее время является вице-президентом Национального фонда естественных наук Китая после ухода в прошлом году из CDC, где он играл ключевую роль в реагировании на пандемию и усилиях по отслеживанию того, как она началась.

Посольство Китая в Великобритании заявило ВВС: «Так называемая «утечка из лаборатории» — это ложь, созданная антикитайскими силами. Она является политически мотивированной и не имеет под собой научной основы».

Теория о том, что вирус случайно просочился из лаборатории, снова всплыла на поверхность в феврале, когда директор ФБР сказал, что именно там он «вероятнее всего» возник, хотя среди спецслужб США нет единого мнения по этому вопросу.

ВВС сообщает, что многие ученые говорят, что масса доказательств свидетельствует о том, что наиболее вероятным сценарием является естественное происхождение — распространения вируса от животных к человеку.

Идея, что вирус заразил кого-то, кто участвовал в исследованиях, чтобы лучше понять угрозу вирусов, возникающих в природе, является еще одним предположением.

В Ухане находится Уханьский институт вирусологии (WIV), одна из ведущих национальных лабораторий Китая, которая, как известно, годами изучала коронавирусы.

Профессор Гао сообщил ВВС, что было проведено официальное расследование в отношении WIV, и «эту лабораторию дважды проверили эксперты в этой области».

Заявив, что он не видел результата, но «слышал», что лаборатория получила чистый отчет о здоровье, Гао добавил: «Я думаю, что их вывод заключается в том, что они придерживаются всех протоколов. Они не нашли (никаких) нарушений».

Дополнение

Уханьский рынок морепродуктов Хуанань и больницы рядом с ним были в центре внимания поисков потенциального объяснения вируса в начале пандемии.

Расследование происхождения Covid, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».

Планы второго этапа расследования, включающего проверки лабораторий в районе Уханя, были отклонены китайским правительством.