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Китай скрыл количество кремаций во время пандемии Covid-19 в 2022 году. Эксперты объяснили причины

Киев • УНН

 • 942394 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В традиционном отчете Министерства гражданских дел Китая отсутствует информация о количестве кремаций, которые были проведены в период вспышки Covid-19 в конце прошлого года. Вероятно высокие цифры, по мнению экспертов, были скрыты, так как идут вопреки заявлениям руководства страны о "чуде в истории человечества" в успешной борьбе с вирусом, пишет CNN, передает УНН.

Китай скрыл количество кремаций во время пандемии Covid-19 в 2022 году. Эксперты объяснили причины

Детали

Национальное количество кремаций не было включено в последние данные Министерства гражданских дел Китая, которое отслеживает ряд социальных показателей в ежеквартальных отчетах и публиковалось последние 10 лет.

Это упущение подчеркивает отсутствие исчерпывающих данных о смертельных случаях во время массовой вспышки Covid-19 в стране, которая началась в конце прошлого года после того, как власти резко отменили строгие меры борьбы с пандемией, фактически позволив вирусу прорваться через 1,4-миллиардное население страны, пишет CNN.

Эксперты говорят, что официальные данные о смертности в стране, вероятно, значительно занижают. На самом же деле вспышка вируса переполнила крематории, больницы и заставила людей бороться за дефицитные лекарства, разоблачая неподготовленность правительства.

Данные о кремациях важны, поскольку они могут "предоставить относительно точную информацию о чрезмерном количестве смертей", по словам Яньчжун Хуана, старшего научного сотрудника по вопросам глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Сравнение количества кремаций за этот период с предыдущими годами могло бы позволить исследователям рассчитать такие "избыточные смерти" - указать, сколько людей могло умереть от Ковида.

"Поскольку эти данные не включены, это свидетельствует о том, что количество избыточных смертей может быть значительным", - сказал Хуанг.

Министерство гражданских дел не ответило на запрос CNN с просьбой прокомментировать это упущение.

С первых дней пандемии китайские чиновники заявляли о низком уровне смертности по сравнению с другими странами мира, что, по их мнению, свидетельствовало об успехе китайского подхода к Covid-19. В феврале, когда зимний всплеск заболеваемости пошел на спад, высший руководящий орган правящей Коммунистической партии Китая заявил, что борьба с вирусом "сотворила чудо в истории человечества", поскольку страна "успешно преодолела пандемию".

Яньчжун Хуан сказал, что "любая информация, противоречащая этому выводу, сделает официальный нарратив непоследовательным", добавив, что это не сулит ничего хорошего для будущих публикаций точной информации, включая данные о кремации.

На протяжении всей пандемии Китай сталкивался с критикой в отношении прозрачности данных, в том числе в отношении подсчета смертей от Covid-19. В январе высокопоставленный чиновник ВОЗ обвинил Китай в том, что он "недооценивает" серьезность вспышки Covid, и повторил критику агентства относительно "узкого" определения Пекином того, что считается смертью от Covid.

В то время китайские чиновники от здравоохранения перечислили только тех пациентов, которые умерли от Ковида с дыхательной недостаточностью и пневмонией. Чиновники сообщили о менее чем 40 местных смертей в течение месяца до 8 января, несмотря на широкомасштабную национальную вспышку в стране, которая в то время была самой населенной в мире.

Позже в том же месяце Китай пересмотрел свои критерии, но его цифры все равно включают только людей, которые получили положительный результат теста на вирус и умерли в больницах, не учитывая тех, кто умер дома или в определенных медицинских учреждениях низшего уровня и в сельской местности.

По данным веб-сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала вспышки вируса в 2020 году из Китая поступило около 121 237 сообщений о смерти, причем подавляющее большинство из них приходится на конец 2022 года и начало этого года.

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