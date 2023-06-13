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COVID-19 в Україні: уряд схвалив скасування податкових пільг через завершення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину, який запроваджували через пандемію COVID-19. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

COVID-19 в Україні: уряд схвалив скасування податкових пільг через завершення карантину

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - написав Мельничук.

Деталі

Він зазначив, що законопроектом передбачено скасування функції, що тимчасово здійснювалась контролюючими органами в частині формування Реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати субʼєктам господарювання - юридичним особам.

«Також пропонується виключити підпункти 29-3.3, 29-3.4 та 29-3.5 із пункту 29-3 підрозділу 5 розділу XХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, яким встановлюється тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів»,- повідомив Мельничук.

Доповнення

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомляв, що в Україні після 30 червня не планують продовжувати карантинні обмеження, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Раніше повідомлялося, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

В травні 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії для COVID-19.

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