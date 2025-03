ВООЗ скасувала статус пандемії для COVID-19

Цитата

"Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15-й раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - сказав Гебреєсус.

Однак, за його словами, це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю.

"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", - резюмував глава ВООЗ.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023