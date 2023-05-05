ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНН.
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"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", - сказал Гебрейесус.
Однако, по его словам, это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью.
"На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты – и это лишь те смерти, о которых мы знаем", - резюмировал глава ВОЗ.
LIVE: Брифинг для СМИ по #COVID19 и глобальным вопросам здравоохранения с @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (@WHO) 5 мая 2023 года