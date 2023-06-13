COVID-19 в Украине: правительство одобрило отмену налоговых льгот из-за завершения карантина

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - написал Мельничук.

Детали

Он отметил, что законопроектом предусмотрена отмена функции, которая временно осуществлялась контролирующими органами в части формирования Реестра получателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц, и осуществления расчета размеров сумм таких компенсаций для их выплаты субъектам хозяйствования - юридическим лицам.

«Также предлагается исключить подпункты 29-3.3, 29-3.4 и 29-3.5 из пункта 29-3 подраздела 5 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса, которым устанавливается временный порядок отгрузки спирта этилового для производства дезинфицирующих средств», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров сообщал, что в Украине после 30 июня не планируют продлевать карантинные ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19.

В мае 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19.