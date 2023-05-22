COVID-19 в Україні: у МОЗ заявили, що карантин після 30 червня продовжувати не планують
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні після 30 червня не планують продовжувати карантинні обмеження, які запроваджували через пандемію COVID-19. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.
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"Згідно з рішенням, карантин триває до 30 червня, тобто ми просто не будемо продовжувати карантин 30 червня... Скоріш за все, так буде", - сказав Дубров.
На запитання, чи вакцинація буде залишатися безкоштовною, Дубров відповів: "Важко відповісти на це запитання, але я думаю, що так. Тому що ми говорили, що вакцинація рятує життя. Це ефективно, у будь-якому випадку запобігає критичному перебігу коронавірусної хвороби. Найближчим часом вакцинація буде безкоштовною".
Доповнення
Раніше повідомлялося, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.