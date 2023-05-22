COVID-19 в Украине: в Минздраве заявили, что карантин после 30 июня продлевать не планируют

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"Согласно решению, карантин длится до 30 июня, то есть мы просто не будем продлевать карантин 30 июня... Скорее всего, так будет", - сказал Дубров.

На вопрос, будет ли вакцинация оставаться бесплатной, Дубров ответил: "Трудно ответить на этот вопрос, но я думаю, что да. Потому что мы говорили, что вакцинация спасает жизни. Это эффективно, в любом случае предотвращает критическое течение коронавирусной болезни. В ближайшее время вакцинация будет бесплатной".

Дополнение

Ранее сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19.