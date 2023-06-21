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В Минздраве призвали продолжать процесс прививки, чтобы предотвратить возможное возобновление заболевания COVID-19

Киев • УНН

 • 1020232 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Министерстве здравоохранения призвали людей продолжать прививаться от COVID-19 для того, чтобы предотвратить возможное восстановление заболеваемости. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Минздрава.

В Минздраве призвали продолжать процесс прививки, чтобы предотвратить возможное возобновление заболевания COVID-19

Цитата

"Уровень охвата прививками в Украине снижается: среди населения он ниже 70% и не достигает 30% среди людей старше 60 лет. Только за прошедшую неделю COVID-19 подтвердили у 102 детей. Наибольшее количество подтвержденных случаев – среди людей старше 60 лет – 568 случаев, 13 летальных. Соответственно, осенью рискуем увидеть очередную сезонную волну заболеваемости, поэтому сейчас надо всем восстановить защиту, чтобы иметь сформированный иммунитет и снизить риски для собственного здоровья", - об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Детали

В Минздраве отметили, что по состоянию на середину июня первую бустерную дозу получили 3 223 164 человека, вторую бустерную дозу – 335 065 человек.

"Через 5 месяцев после первичного курса вакцинации необходимо сделать первый бустер. Вторая бустерная доза рекомендована всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой", - добавили в Минздраве.

Отмечается, что в Украине разрешена вакцинация против COVID-19 для детей с 5 лет.

"Для прививок детей 5-11 лет используют специальную вакцину Comirnaty, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в Украине в наличии более 7 млн доз вакцины, которые являются бесплатными для населения.

Доставка вакцин осуществляется регулярно, что обеспечивает каждый регион достаточным количеством вакцин для проведения прививок.

"Всего с начала прививочной кампании в Украине проведено 35 533 427 прививок против COVID-19, за предыдущую неделю – 13 754", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с завершением карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19.

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