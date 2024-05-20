В міноборони рф заявили про нічну атаку на дві області: що відомо
Київ • УНН
Міністерство оборони росії заявило про нічну атаку на курську та бєлгородську області, стверджуючи, що системи ППО нібито знищили та перехопили 7 безпілотників.
В російському міноборони стверджують, що у ніч на 20 травня були атаковані курська та бєлгородська області рф. У відомстві кажуть про нібито збиття 7 БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням на мо рф у Telegram.
Деталі
В міноборони рф заявляють, що засобами ППО нібито було знищено і перехоплено 7 українських БПЛА. З яких 5 - над територією бєлгородської області, 2 - над територією курської області.
Доповнення
У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом виднівся стовп диму.