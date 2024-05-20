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В міноборони рф заявили про нічну атаку на дві області: що відомо

Київ • УНН

 • 30029 перегляди

Міністерство оборони росії заявило про нічну атаку на курську та бєлгородську області, стверджуючи, що системи ППО нібито знищили та перехопили 7 безпілотників.

В російському міноборони стверджують, що у ніч на 20 травня були атаковані курська та бєлгородська області рф. У відомстві кажуть про нібито збиття 7 БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням на мо рф у Telegram. 

Деталі 

В міноборони рф заявляють, що засобами ППО нібито було знищено і перехоплено 7 українських БПЛА. З яких 5 - над територією бєлгородської області, 2 - над територією курської області. 

Доповнення

У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом виднівся стовп диму. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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