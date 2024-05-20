В минобороны рф заявили о ночной атаке на две области: что известно

В российском минобороны утверждают, что в ночь на 20 мая были атакованы курская и белгородская области рф. В ведомстве говорят о якобы сбитии 7 БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявляют, что средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено 7 украинских БПЛА. Из которых 5 - над территорией белгородской области, 2 - над территорией курской области.

Дополнение

В понедельник, 20 мая, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Над городом виднелся столб дыма.