В.Медведчук: доля українців Донбасу більше хвилює міжнародну громадськість, ніж українську владу

Нещодавня заява координатора системи ООН в Україні Нілу Уокера про те, що в Організації Об’єднаних Націй стурбовані припиненням соціальних виплат переселенцям і жителям Донбасу, викликало невдоволення у представників української влади. “Ми наполягаємо, що всі громадяни мають право на соцвиплати, незалежно від того, де вони живуть, є пенсіонерами або ВПЛ”, — сказав Уокер, підкресливши, що обмеження прав на пенсію порушують “навіть українські закони, не кажучи вже про міжнародні”. У Кабміні на слова представника ООН відреагували безпрецедентно жорстко. “Такого нахабного втручання у внутрішні справи України я ще не бачив”, — заявив міністр соцполітики Андрій Рева.

"Політичні сили, які прийшли до влади під гаслом “Єдина країна — Єдина країна”, цинічно ділять українців на два сорти — “свої” і “чужі”. І це триває тривалий час. Ще в листопаді 2014 го уряд своєю постановою № 595 заборонило всі соціальні виплати жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу. Сотні тисяч людей похилого віку, інвалідів, одиноких матерів втратили підтримку держави. “Демократична” влада відмовилася від своїх прямих обов’язків по захисту соціально вразливих категорій населення на Донбасі, в тому числі тих, хто все життя пропрацював на шахтах і заводах, створюючи промисловий потенціал країни", - зауважив В.Медведчук.

“Український вибір” неодноразово звертав увагу української та міжнародної громадськості на антигуманний і дискримінаційний характер даної постанови, його невідповідність українського законодавства і демократичних норм. Окружний адміністративний суд м.Києва, Київський апеляційний адміністративний суд і Вищий адміністративний суд України визнали рішення Кабміну суперечить українському законодавству, але навіть це не змусило владу виконувати свої зобов’язання", - наголосив політик.

За ситуацією із забезпеченням прав мешканців Донбасу уважно спостерігають міжнародні інституції.

"У резолюції ПАРЄ, прийнятій в жовтні 2016 року, прямо говориться, що соціальні проблеми, які відчувають жителі зони конфлікту, “посилюються обмежувальними заходами, введеними українською владою щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат”. У зв’язку з чим Асамблея закликала українську владу спростити “повсякденне життя жителів непідконтрольних територій і переміщених осіб з цих районів за рахунок скорочення адміністративних процедур щодо доступу до виплати пенсій і соціальної допомоги”, - підкреслив він.

Стурбованість ізоляцією Донбасу і гуманітарною ситуацією в регіоні неодноразово висловлювали і в Раді Європи. Після відвідин Донбасу навесні минулого року верховний комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжніекс заявив, що люди мають право на отримання пенсій, незалежно від того, де вони живуть.

"Напрошується парадоксальний висновок: доля українських громадян на Донбасі більше хвилює міжнародну громадськість, ніж демократичну” проєвропейську українську владу.

Звичайно, рішення міжнародних інституцій носять рекомендаційний характер. Однак влада, що взяла, як нас запевняють, курс на демократичні перетворення і прагне до європейських цінностей, не може ігнорувати думку міжнародної спільноти, відмовляючись від виконання своїх обов’язків щодо захисту соціально вразливих категорій населення та порушуючи права власних громадян", - зауважив політик.

Крім того, така цинічно-дискримінаційна політика Києва щодо власних громадян перешкоджає реінтеграції Донбасу і суперечить Мінським угодами, які в усьому світі визнані єдино можливим, безальтернативним шляхом мирного врегулювання конфлікту. Нагадаю, в пункті 8 “Комплексу заходів з виконання Мінських угод” йдеться про повне відновлення соціально-економічних зв’язків, “включаючи соціальні переклади, такі як виплата пенсій та інші виплати”.

"Відмова Києва відновити пенсійні та соціальні виплати жителям Донбасу є ще одним свідченням того, що “партія війни” у владі усіма силами намагається зірвати виконання Мінських угод. Сьогодні про це вже відкрито говорить Європа. Заява посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконують обидві сторони і це стосується практично всіх пунктів домовленостей, пояснює, чому конфлікт на Донбасі досі не врегульовано. Однак замість того, щоб зробити висновки і сісти за стіл переговорів для пошуку компромісів, в тому числі і в питанні проведення виборів на Донбасі, депутати ВР мали намір оголосити послу бойкот.

Чи розуміє влада, що, відмовляючись від виконання своїх зобов’язань, вона втрачає повагу і підтримку не тільки жителів Донбасу (тим самим перешкоджаючи реінтеграції регіону), а й міжнародних партнерів?", - резюмував В.Медведчук.