В.Медведчук: судьба украинцев Донбасса больше волнует международную общественность, чем украинские власти

Недавнее заявление координатора системы ООН в Украине Нила Уокера о том, что в Организации Объединенных Наций обеспокоены прекращением социальных выплат переселенцам и жителям Донбасса, вызвало недовольство у представителей украинской власти. "Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПЛ", ― сказал Уокер, подчеркнув, что ограничения прав на пенсию нарушают "даже украинские законы, не говоря уже о международных". В Кабмине на слова представителя ООН отреагировали беспрецедентно жестко. "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", ― заявил министр соцполитики Андрей Рева.", - заявил министр соцполитики Андрей Рева.

"Политические силы, которые пришли к власти под лозунгом "Єдина країна ― Единая страна", цинично делят украинцев на два сорта ― "своих" и "чужих". И это продолжается длительное время. Еще в ноябре 2014-го правительство своим постановлением № 595 запретило все социальные выплаты жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сотни тысяч стариков, инвалидов, одиноких матерей лишились поддержки государства. "Демократическая" власть отказалась от своих прямых обязанностей по защите социально уязвимых категорий населения на Донбассе, в том числе тех, кто всю жизнь проработал на шахтах и заводах, создавая промышленный потенциал страны.", - отметил В.Медведчук.

"Украинский выбор" неоднократно обращал внимание украинской и международной общественности на антигуманный и дискриминационный характер данного постановления, его несоответствие украинскому законодательству и демократическим нормам. Окружной административный суд г. Киева, Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд Украины признали решение Кабмина противоречащим украинскому законодательству, но даже это не заставило власть выполнять свои обязательства.", - подчеркнул политик.

За ситуацией с обеспечением прав жителей Донбасса внимательно наблюдают международные институты.

"В резолюции ПАСЕ, принятой в октябре 2016 года, прямо говорится, что социальные трудности, которые испытывают жители зоны конфликта, "усиливаются ограничительными мерами, введенными украинскими властями в отношении пенсионного обеспечения и социальных выплат". В связи с чем ассамблея призвала украинскую власть упростить "повседневную жизнь жителей неподконтрольных территорий и перемещенных лиц из этих районов за счет сокращения административных процедур в отношении доступа к выплате пенсий и социальной помощи".", - подчеркнул он.

Обеспокоенность изоляцией Донбасса и гуманитарной ситуацией в регионе неоднократно выражали и в Совете Европы. После посещения Донбасса весной прошлого года верховный комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что люди имеют право на получение пенсий, независимо от того, где они живут.

"Напрашивается парадоксальный вывод: судьба украинских граждан на Донбассе больше волнует международную общественность, чем "демократическую" проевропейскую украинскую власть.

Конечно, решения международных институций носят рекомендательный характер. Однако власть, взявшая, как нас заверяют, курс на демократические преобразования и стремящаяся к европейским ценностям, не может игнорировать мнение международного сообщества, отказываясь от выполнения своих обязанностей по защите социально уязвимых категорий населения и нарушая права собственных граждан.", - отметил политик.

Кроме того, такая цинично-дискриминационная политика Киева в отношении собственных граждан препятствует реинтеграции Донбасса и противоречит Минским соглашениям, которые во всем мире признаны единственно возможным, безальтернативным путем мирного урегулирования конфликта. Напомню, в пункте 8 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" идет речь о полном восстановлении социально-экономических связей, "включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты".".

"Отказ Киева возобновить пенсионные и социальные выплаты жителям Донбасса является еще одним свидетельством того, что «партия войны» во власти всеми силами пытается сорвать выполнение Минских соглашений. Сегодня об этом уже открыто говорит Европа. Заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что Минские соглашения в полном объеме не выполняют обе стороны и это касается практически всех пунктов договоренностей, объясняет, почему конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован. Однако вместо того, чтобы сделать выводы и сесть за стол переговоров для поиска компромиссов, в том числе и в вопросе проведения выборов на Донбассе, депутаты ВР намеревались объявить послу бойкот.

Понимает ли власть, что, отказываясь от выполнения своих обязательств, она теряет уважение и поддержку не только жителей Донбасса (тем самым препятствуя реинтеграции региона), но и международных партнеров?", - Резюмировал В.Медведчук.