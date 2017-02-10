В.Медведчук: судьба украинцев Донбасса больше волнует международную общественность, чем украинские власти

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 3200 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 47795 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 114926 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 120469 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 131575 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150415 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161556 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124582 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139262 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190032 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 3646 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 5606 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8772 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 5284 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 9368 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 3200 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 193649 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 249024 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 450606 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 402791 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29322 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28883 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43478 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65696 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72697 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Медведчук: судьба украинцев Донбасса больше волнует международную общественность, чем украинские власти

Киев • УНН

 • 9543 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что судьба украинцев Донбасса больше волнует международную общественность, чем украинские власти, передает УНН.

В.Медведчук: судьба украинцев Донбасса больше волнует международную общественность, чем украинские власти

Недавнее заявление координатора системы ООН в Украине Нила Уокера о том, что в Организации Объединенных Наций обеспокоены прекращением социальных выплат переселенцам и жителям Донбасса, вызвало недовольство у представителей украинской власти. "Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПЛ", ― сказал Уокер, подчеркнув, что ограничения прав на пенсию нарушают "даже украинские законы, не говоря уже о международных". В Кабмине на слова представителя ООН отреагировали беспрецедентно жестко. "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", ― заявил министр соцполитики Андрей Рева.", - заявил министр соцполитики Андрей Рева.

"Политические силы, которые пришли к власти под лозунгом "Єдина країна ― Единая страна", цинично делят украинцев на два сорта ― "своих" и "чужих". И это продолжается длительное время. Еще в ноябре 2014-го правительство своим постановлением № 595 запретило все социальные выплаты жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сотни тысяч стариков, инвалидов, одиноких матерей лишились поддержки государства. "Демократическая" власть отказалась от своих прямых обязанностей по защите социально уязвимых категорий населения на Донбассе, в том числе тех, кто всю жизнь проработал на шахтах и заводах, создавая промышленный потенциал страны.", - отметил В.Медведчук.

"Украинский выбор" неоднократно обращал внимание украинской и международной общественности на антигуманный и дискриминационный характер данного постановления, его несоответствие украинскому законодательству и демократическим нормам. Окружной административный суд г. Киева, Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд Украины признали решение Кабмина противоречащим украинскому законодательству, но даже это не заставило власть выполнять свои обязательства.", - подчеркнул политик.

За ситуацией с обеспечением прав жителей Донбасса внимательно наблюдают международные институты.

"В резолюции ПАСЕ, принятой в октябре 2016 года, прямо говорится, что социальные трудности, которые испытывают жители зоны конфликта, "усиливаются ограничительными мерами, введенными украинскими властями в отношении пенсионного обеспечения и социальных выплат". В связи с чем ассамблея призвала украинскую власть упростить "повседневную жизнь жителей неподконтрольных территорий и перемещенных лиц из этих районов за счет сокращения административных процедур в отношении доступа к выплате пенсий и социальной помощи".", - подчеркнул он.

Обеспокоенность изоляцией Донбасса и гуманитарной ситуацией в регионе неоднократно выражали и в Совете Европы. После посещения Донбасса весной прошлого года верховный комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что люди имеют право на получение пенсий, независимо от того, где они живут.

"Напрашивается парадоксальный вывод: судьба украинских граждан на Донбассе больше волнует международную общественность, чем "демократическую" проевропейскую украинскую власть.

Конечно, решения международных институций носят рекомендательный характер. Однако власть, взявшая, как нас заверяют, курс на демократические преобразования и стремящаяся к европейским ценностям, не может игнорировать мнение международного сообщества, отказываясь от выполнения своих обязанностей по защите социально уязвимых категорий населения и нарушая права собственных граждан.", - отметил политик.

Кроме того, такая цинично-дискриминационная политика Киева в отношении собственных граждан препятствует реинтеграции Донбасса и противоречит Минским соглашениям, которые во всем мире признаны единственно возможным, безальтернативным путем мирного урегулирования конфликта. Напомню, в пункте 8 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" идет речь о полном восстановлении социально-экономических связей, "включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты".".

"Отказ Киева возобновить пенсионные и социальные выплаты жителям Донбасса является еще одним свидетельством того, что «партия войны» во власти всеми силами пытается сорвать выполнение Минских соглашений. Сегодня об этом уже открыто говорит Европа. Заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что Минские соглашения в полном объеме не выполняют обе стороны и это касается практически всех пунктов договоренностей, объясняет, почему конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован. Однако вместо того, чтобы сделать выводы и сесть за стол переговоров для поиска компромиссов, в том числе и в вопросе проведения выборов на Донбассе, депутаты ВР намеревались объявить послу бойкот.

Понимает ли власть, что, отказываясь от выполнения своих обязательств, она теряет уважение и поддержку не только жителей Донбасса (тем самым препятствуя реинтеграции региона), но и международных партнеров?", - Резюмировал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29