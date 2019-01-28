В Любарському районі громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Ще одна громада УПЦ МП перейшла до новоствореної ПЦУ в Любарському районі Житомирської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську Облдержадміністрацію.
Мешканці села Малий Браталів 27 січня провели у будинку культури збори, на яких прийняли рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ.
Після голосування понад 200 прихожан Свято-Михайлівської церкви підписали відповідний протокол.
Зазначається, що наразі це друга громада у районі, яка прийняла рішення про перехід до ПЦУ. Загалом у Житомирській області до нової церкви приєднались вже 8 релігійних громад.
Як повідомляв УНН, станом на 28 січня до Православної церкви України перейшло 142 парафіяльних храми УПЦ МП.