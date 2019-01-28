В Любарском районе община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Еще одна община УПЦ МП перешла в новосозданную ПЦУ в Любарском районе Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирской облгосадминистрации.
Жители села Малый Браталов 27 января провели в доме культуры собрание, на котором приняли решение перейти из УПЦ МП в ПЦУ.
После голосования более 200 прихожан Свято-Михайловской церкви подписали соответствующий протокол.
Отмечается, что в настоящее время это вторая община в районе, которая приняла решение о переходе в ПЦУ. Всего в Житомирской области в новую церковь присоединились уже 8 религиозных общин.
Как сообщал УНН, по состоянию на 28 января в Православную церковь Украины перешло 142 приходских храмах УПЦ МП.