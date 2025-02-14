В курській області під обстріл потрапила знімальна група російського "першого каналу", оператора доставили до лікарні

Сьогодні, 14 лютого, в суджанському районі курської області під обстріл потрапила знімальна група російського "першого каналу". Оператора каналу було доставлено в лікарню, в нього мінно-вибухова травма. Про це повідомив в.о. губернатора курської області олександр хінштейн, передає УНН.

Пораненого в суджанському районі оператора "першого каналу" юрія шолмова доправлять на лікування до москви. Зараз він перебуває в курській обласній лікарні, його стан медики оцінюють як задовільний, - повідомив хінштейн.

За його словами, сьогодні знімальна група російського "Першого каналу" нібито зазнала атаки ЗСУ в черкаській конопельці суджанського району. Імовірно, у постраждалого оператора мінно-вибухова травма, осколкове поранення гомілки та акубаротравма.

Нагадаємо

Російські військові завдали авіаудару по школі-інтернату в місті Суджа, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами. Більшість постраждалих - літні та лежачі люди, на місці працюють рятувальники.