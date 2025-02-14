В курской области под обстрел попала съемочная группа российского "первого канала", оператора доставили в больницу
Киев • УНН
В суджанском районе курской области под обстрел попала съемочная группа российского "первого канала". Оператор получил минно-взрывную травму и будет транспортирован в москву.
Сегодня, 14 февраля, в Суджанском районе курской области под обстрел попала съемочная группа российского "первого канала". Оператор канала был доставлен в больницу, у него минно-взрывная травма. Об этом сообщил и.о. губернатора курской области Александр Хинштейн, передает УНН.
Раненого в суджанском районе оператора "первого канала" юрия шолмова доставят на лечение в москву. Сейчас он находится в курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное,
По его словам, сегодня съемочная группа российского "Первого канала" якобы подверглась атаке ВСУ в черкасской конопельке Суджанского района. Предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
Напомним
Российские военные нанесли авиаудар по школе-интернату в городе Суджа, в результате чего 95 человек оказались под завалами. Большинство пострадавших - пожилые и лежачие люди, на месте работают спасатели.